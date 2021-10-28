Форвард «Кайрата» Вагнер Лав отреагировал на слухи о своем возвращении в московский ЦСКА. Он отметил, что отлично играет в Казахстане и пока не завершает карьеру.

«Неправда. Я ничего такого не говорил. Вчера я играл и, слава богу, забил гол и отдал передачу – и я хочу продолжать это делать. У меня здесь контракт до конца года. Не знаю, какова будет моя судьба. И ещё момент: я не думаю о завершении карьеры! Хочу играть ещё несколько лет!» – цитирует футболиста Чемпионат.

Впервые Вагнер Лав стал игроком ЦСКА в 2004 году. В 2009-м он уехал в аренду в Бразилию, вернулся оттуда в июле 2010 года. В 2013-м он в третий раз оказался в ЦСКА, тогда нападающий отыграл в России вторую половину сезона-2012/13.

37-летний футболист в 2020 году начал играть за «Кайрат» из Казахстана.