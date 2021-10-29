Сегодня, 28 октября, «Зенит» проведёт главный матч первого круга текущего чемпионата России. В рамках 13-го тура в Санкт-Петербург приедет московское «Динамо». Команды занимают первые два места в таблице, их разделяет всего три очка, и бело-голубые в случае победы обойдут подопечных Сергея Семака. Тренеру придётся подумать, кого выставить на столь важный поединок, тем более, что несколько игроков выбыли из состава из-за травм. Nevasport даёт прогноз ориентировочного состава «Зенита» на игру чемпионата России по футболу против «Динамо».

Вратарь. Станислав Крицюк

Крицюк не смог отыграть на ноль даже в матче со «Спартаком», который выглядел как команда первенства коллективов физкультуры. К игре голкипера, тем не менее, особых претензий пока не возникает. Семак окончательно убедился, что на Крицюка можно делать ставку, а Кержаков, по слухам, потихоньку готовится к переходу на тренерскую работу.

Крайние защитники. Алексей Сутормин и Вячеслав Караваев

Сутормин блестяще заменил осенью травмированного Караваева, забил несколько важных голов, попал в сборную и даже надел в её составе капитанскую повязку. В матче со «Спартаком» вышел лишь на замену, но ситуация с противоположным флангом подразумевает, что в этот раз он появится в «старте».

Вячеслав Караваев наконец-то восстановился после повреждения и провёл уверенную игру с красно-белыми. Унижение столичного клуба омрачила травма Дугласа Сантоса уже на 13-й минуте. Тогда Семак выпустил Даниила Кругового, и тот с задачей своей справился. Однако тогда его выход был экстренной мерой. Сейчас у тренера было время, чтобы подготовиться, перестроиться и наиграть слева Караваева. Тем более, что у правого защитника есть опыт действия на противоположном фланге – как в «Витессе» Слуцкого, так и в сборной России. А ставить на второй ответственный матч подряд неопытного Кругового рискованно.

Центральные защитники. Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков и Ярослав Ракицкий

Кажется, Семак окончательно перестроил команду на игру в три центральных защитника и доверяет этому сочетанию даже несмотря на периодические «привозы» Ловрена. А возможно, не «несмотря», а «вследствие». Из-за ошибок центра обороны логично попробовать брать не умением, а числом. Пока в целом получается.

Центральные полузащитники. Вендел и Вилмар Барриос

Дисквалификация Далера Кузяева подошла к концу, но он всё равно не сможет сыграть из-за травмы. В его отсутствие выбор центральных хавбеков невелик. Александр Ерохин остаётся главным «джокером» Семака, Оздоева в этом году мы уже не увидим, а Кравцов не готов ещё к большим играм. Ждём снова сочетания в центре поля Вендела и Барриоса.

Фланговые полузащитники. Андрей Мостовой и Клаудиньо

Стоило нам покритиковать Мостового, «не вписывавшегося» в состав «Зенита» в этом сезоне, как хавбек тут же выдал дубль в ворота «Спартака». Справедливым будет дать ему возможность проявить себя и в матче с «Динамо» (хотя понятно, что это будет уже другая игра с более серьёзным соперником). Тем более, что остаётся непонятной ситуация с травмой Малкома. Насколько выбыл бразилец, неизвестно, и его участие в игре с «Динамо» остаётся под вопросом.

Клаудиньо в прошлом туре забил шикарный гол «Спартаку», ждём от него продолжения банкета.

Центральный нападающий. Сердар Азмун

Дилемма последних месяцев: кого выпустить на острие атаки, Дзюбу или Азмуна. В игре с «Динамо» не стоит исключать и появление обоих (тогда Клаудиньо отойдёт в центр, а Мостовой сядет в запас). Но гораздо вероятнее, что сине-бело-голубые снова начнут игру с одним центрфорвардом.

Азмун в игре со «Спартаком» вышел в «старте» (несмотря на «любовь» Дзюбы к бывшему клубу) и сделал дубль. Это подразумевает, что иранец сейчас лучше готов и не обращает внимания на возобновившиеся слухи о его отъезде.

Ориентировочный состав «Зенита», версия Nevasport: Крицюк — Сутормин, Ловрен, Чистяков, Ракицкий, Караваев — Вендел, Барриос — Мостовой, Клаудиньо — Азмун.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится на «Газпром Арене» 29 октября, начало – в 19:00 по московскому времени.