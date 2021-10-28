Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился ожиданиями от предстоящего матча его бывшей команды с московским «Динамо» в 13-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Если «Зенит» отнесется к «Динамо» внимательно, без недооценки, сыграет в полную силу, то должен одержать победу, но не с таким крупным счетом. Все таки матч со «Спартаком» был в этом сезоне лучшим для петербуржцев», – цитирует Рапопорта «Петербургский Дневник».

Он добавил, что тренеры «Динамо» могут учесть ошибки «Спартака», но будут играть строже в обороне и сделают ставку на контратаки. По его мнению, им важно не допустить быстрого футбола петербуржцев.

Встреча «Зенит» – «Динамо» пройдет 29 октября в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.