Петербургский СКА на выезде сыграет с «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 мск.

На данный момент «армейцы» занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 35 очков после 23 матчей. Москвичи располагаются на третьей строчке с 30 баллами, у них на одну игру меньше.

В этом году команды уже встречались между собой: игра проходила 13 октября в Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

Победная серия СКА достигла четырех матчей: подопечные Валерия Брагина обыграли «Йокерит», «Куньлунь», «Авангард» и рижское «Динамо». Москвичи в прошлой встрече победили «Локомотив», а до этого уступили «Витязю».