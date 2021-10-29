«Зенит» в домашнем матче примет «Басконию» в рамках седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра будет проходить на паркете ДС «Юбилейный» сегодня, 29 октября, и начнется в 20:00 по московскому времени.

На данный момент подопечные Хави Паскуаля занимают девятое место в турнирной таблице Евролиги, набрав 9 баллов в шести матчах. Петербуржцы одержали победы над УНИКСом, «Жальгирисом» и «Баварией», но уступили ЦСКА, «Барселоне» и «Реалу».

«Баскония» показывает аналогичную статистику: три победы в шести турах. Команда Душко Ивановича одолела «Панатинаикос», «Альбу» и «Монако», но проиграла УНИКСу, «Олимпиакосу» и «Милану».

Самым результативным игроком «Зенита» является защитник Джордан Лойд, набравший 76 очков в прошлых играх — в среднем по 15,2 за матч.