В канадском Ванкувере стартует второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. В ночь на 30 октября, состоится короткая программа у мужчин, начало запланировано на 00:35 по московскому времени.

От России выступят три спортсмена: Макар Игнатов, Евгений Семененко и Александр Самарин.

Также в число участников вошли американцы Нейтан Чен, Джейсон Браун и Томоки Хиваташи, Канадцы Киган Мессинг, Конрад Орзел и Роман Садовский, ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили из Грузии и японцы Кейдзи Танака и Сота Ямамото.

Произвольная программа у мужчин состоится в воскресенье, 31 октября, и начнется в 00:45 по московскому времени.