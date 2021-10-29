В Ванкувере (Канада) начинается второй этап Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada. Открывать соревнования будет короткая программа спортивных пар, она состоится сегодня, 29 октября, в 23:00 по московскому времени.

От России выступят только Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Ранее спортсмены пропустили контрольные прокаты из-за травмы спины у партнера, затем исполнили короткую программу на этапе Кубка страны, но снялись с произвольной.

Фаворитами соревнований станут чемпионы мира из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Также в число участников вошли Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд, которые встали в пару в это межсезонье и представляют Канаду.

Полный список участников выглядит следующим образом: