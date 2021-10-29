В Ванкувере (Канада) начинается второй этап Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada. Открывать соревнования будет короткая программа спортивных пар, она состоится сегодня, 29 октября, в 23:00 по московскому времени.
От России выступят только Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Ранее спортсмены пропустили контрольные прокаты из-за травмы спины у партнера, затем исполнили короткую программу на этапе Кубка страны, но снялись с произвольной.
Фаворитами соревнований станут чемпионы мира из Китая Вэньцзинь Суй и Цун Хань. Также в число участников вошли Ванесса Джеймс и Эрик Редфорд, которые встали в пару в это межсезонье и представляют Канаду.
Полный список участников выглядит следующим образом:
- Ванесса Джеймс/Эрик Редфорд (Канада)
- Лори-Энн Матте/Тьерри Ферлан (Канада)
- Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада)
- Суй Вэньцзинь/Хань Цун (Китай)
- Зоуи Джонс/Кристофер Бойаджи (Великобритания)
- Минерва Фабьен Хазе/Нолан Зеегерт (Германия)
- Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия)
- Эшли Кэйн-Гриббл/Тимоти ЛеДюк (США).
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