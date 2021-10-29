В японском Китакюсю продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. Сегодня, 29 октября, будут разыграны медали в финале командного многоборья.

Сначала состоится квалификация, она начнется в 10:50 по московскому времени.

Сборная России выступит в группе В в следующем составе: Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Соревнования будут состоять из двух упражнений: в первом будут задействованы три обруча и две пары булав, во втором — пять мячей.

Напомним, что российская команда, выступающая под флагом ВФХГ, лидирует в медальном зачете, имея семь наград: три золота, три серебра и одну бронзу. Все они завоеваны сестрами Диной и Ариной Авериными.