Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал подготовке команды к соревновательному сезону и отборочном старте на первый этап Кубка мира.

«Действительно, добираться на этапы Кубка Мира будет один биатлонист. Еще один станет нашим первым запасным, но начнет сезон на Кубке IBU. Я не вижу смысла возить спортсмена с основной командой и не выпускать на старт», – приводит слова Каминского пресс-служба Союза биатлонистов России.

Специалист отметил, что все спортсмены из его группы ответственно относятся к подготовке в олимпийском сезоне. По его словам, пятеро атлетов, которые уже попали в состав на этапы Кубка мира, будут во время контрольных соревнований на сборе в Австрии. Среди них – Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили и Евгений Гараничев.

Первые этапы Кубка мира пройдут в Эстерсунде (Швеция) с 26 по 28 ноября и с 29 ноября по 5 декабря. Кубок IBU стартует гонками в Идре (Швеция) 25 ноября.