Российский теннисист Андрей Рублев сразится с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандхульпом в четвертьфинале турнира АТР 250 SPb Open в Санкт-Петербурге. Игра состоится на «Сибур Арене» сегодня, 29 октября, и начнется после 11:00 мск.

Рублев, возглавляющий посев, начал борьбу со второго круга и в двух сетах обыграл белоруса Илью Ивашко — 6:4, 6:4. Ван де Занхульп в первом раунде одолел японца Ёсихито Нисиоку, во втором — американца Себастьяна Корду.

Напомним, что Рублев является действующим чемпионом турнира в Петербурге. В прошлогоднем финале он одолел хорвата Борну Чорича.

Общий призовой фонд турнира составляет 863 705 долларов. Финальный матч состоится в воскресенье, 31 октября.