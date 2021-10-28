Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила выступление Алексея Ерохова в текущем сезоне.

На первом этапе Кубка России спортсмен занял второе место, затем одержал победу на третьем этапе. Ерохов тренируется под руководством Виктории Буцаевой, куда перешел из группы Этери Тутберидзе.

«Леша очень способный, при этом скромный, и я рада, что он сейчас добивается, без преувеличения, очень высоких результатов. Показывает стабильное интересное катание», — приводят слова Гончаренко «Известия».

Специалист отметила, что мужское катание в России сейчас в провале, особенно по сравнению с женским. Она пожелала Ерохову удачи и надежных прокатов на следующих стартах.

«Претендент ли он на Олимпиаду? Наверное, не стоит торопить события, еще начало сезона. Но почему нет? Нет ничего невозможного, и нельзя сейчас говорить — нет, я ни на что не претендую, спасибо», — добавила Гончаренко.

Напомним, на этапе Кубка страны в Сочи Ерохов сделал два четверных прыжка в короткой программе и три — в произвольной.