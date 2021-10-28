Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал поражение австралийцу Джону Миллману в матче второго круга турнира St. Petersburg Open. Встреча завершилась со счетом – 3:6, 2:6.

«Накопилась усталость. Думаю, и физическая, и психологическая. Не двигался так, как хотел, ноги встали. Мысли были больше негативные, чем позитивные», – цитирует спортсмена Матч ТВ.

Он отметил хорошую игру своего соперника в начале и конце встречи. По мнению Карацева, Миллман допустил мало невынужденных ошибок.

Напомним, российский теннисист на прошлой неделе стал обладателем титула ВТБ Кубка Кремля в одиночном разряде. В финале он обыграл хорвата Марина Чилича.