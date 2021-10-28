Российский фигурист, призер юниорского чемпионата мира Петр Гуменник чисто исполнил короткую программу на Мемориале Дениса Тена в Нур-Султане, Казахстан.

Фигурист исполнил программу под композицию «Leave a light on», где справился с двумя четверными прыжками. В начале программы Гуменник прыгнул квад-сальхов с тройным тулупом в каскаде, а затем — сольный четверной тулуп. Во второй половине программы фигурист исполнил тройной аксель.

За свое выступление Гуменник получил от судей 91,84 балла, из которых более 50 — за технику. Пока это позволяет ему лидировать в турнирной таблице.

Во второй разминке выступят еще два российских фигуриста — Марк Кондратюк и Андрей Мозалев. Кондартюк будет открывать разминку, Мозалев выступит предпоследним (11-й стартовый номер).