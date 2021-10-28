Немецкая фигуристка Минерва Хазе, выступающая в парном катании с Ноланом Зеегертом, рассказала о трудностях, с которыми столкнулась при перелете из Европы в Ванкувер.

Завтра, 29 октября, спортсменам предстоит исполнить короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.

На протяжение всего дня Хазе в «Инстаграме» рассказывала о том, как они добираются до Ванкувера. Сначала спортсменка вела репортаж из аэропорта в Москве.

«Сидим в самолете, нам до сих пор говорят, что не знаем, когда мы полетим», — написала она.

Затем уточнила: «Сидим в полностью забронированном самолете уже 12 часов. Пожелайте мне удачи, чтобы выжить!»

Однако позже спортсменка поделилась подробностями, из которых следует, что реплика про 12 часов была несколько преувеличена.

«Итак, после того, как мы 2,5 часа сидели в самолете, нам снова пришлось выйти из-за технических проблем. 4 часа спустя мы садимся на еще один самолет, и это значит, что мы не успеем на пересадку в Ванкувер. Так что кто знает, когда мы прилетим туда», — написала Хазе.

В итоге спортсменке все же удалось добраться до Лос-Анджелеса, время в пути заняло 27 часов. Из США Хазе отправится непосредственно в Ванкувер.