Российский биатлонист, чемпион мира в спринте Александр Логинов рассказал о дружбе с Евгением Гараничевым и другими спортсменами из сборной.

В интервью «Матч ТВ» Логинов вспомнил о ситуации с обысками на ЧМ-2020 и отметил, что для такого и есть понятие дружбы. «Чтобы в сложной ситуации подставить плечо, помочь, выручить. Это правильно», — сказал биатлонист.

Логинов отметил, что Гараничев поддержал его в этой ситуации. «Женя был до конца. Его эта ситуация так не смутила, он адекватно на все это смотрел. Хотя кому это может понравиться?», — сказал Логинов.

По словам биатлониста, если кто-то хочет о чем-то его спросить, или нужно кому-то помочь, то он всегда будет делать это по максимуму. «Надеюсь, я их не подводил», — заключил Логинов.