Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафных санкциях, назначенных после матча «Зенит» – «Спартак» (7:1) в Санкт-Петербурге.

Заседание комитета прошло в четверг, 28 октября, сообщает Матч ТВ.

«Зенит» за скандирование болельщиков ненормативной лексики оштрафован на 70 тысяч рублей, а также наказан условно закрытием секторов D-102 и D-110 стадиона «Газпром-Арена» на один матч с испытательным сроком до конца сезона», – цитирует Григорьянца источник.

Он добавил, что за пиротехнику «Зенит» оштрафован на 110 тысяч рублей, а «Спартак» – на 80 тысяч рублей. По его словам, дело по задержанию болельщиков красно-белых не рассматривалось.

После 12 туров «Зенит» продолжает лидировать в таблице Российской Премьер-лиги с 26 очками, «Спартак » находится на седьмой строчке с 17 баллами.