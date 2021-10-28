Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо получил травму задней поверхности бедра.

По информации La Gazzetta dello Sport, 29-летнему итальянскому футболисту потребуется около десяти дней на восстановление.

Таким образом, Де Шильо не сможет сыграть с «Зенитом» в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится в Турине во вторник, 2 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Де Шильо отыграл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, после трех туров группового этапа «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу группы Н, набрав 9 очков. «Зенит» с 3 баллами располагается на третьем месте. В первой встрече сине-бело-голубые уступили туринцам со счетом 0:1.