Российский биатлонист, чемпион мира в спринтерской гонке Александр Логинов высказался о своем закрытом характере.

В интервью «Матч ТВ» Логинов отметил, что его закрытость — это не секрет ни для кого.

«Мне проще иногда все пережить в себе, чем поделиться с кем-то. Я часто задумывался, что иногда охота поделиться, но чаще всего мне легче с этим самому (разобраться)», — сказал биатлонист.

По словам Логинова, не так давно он разговаривал с одним человеком, и тот сказзал: смех и юмор — это маска, а то, что внутри — это тот, кто он есть. «Возможно, я близок к этому описанию», – сказал Логинов.

Напомним, к олимпийскому сезону Александр Логинов готовится в команде Сергея Башкирова. Он уже прошел отбор на Кубок мира.