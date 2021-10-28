Стал известен список биатлонистов, которые примут участие в контрольных стартах мужской сборной России по биатлону и поборются за одно вакантное место в команде на декабрьские этапы Кубка мира.

Контрольные гонки пройдут 12 и 13 ноября в Ханты-Мансийске.

Согласно официальному листу СБР, за одно место будут бороться 18 биатлонистов. Среди них — чемпионы мира по биатлону Максим Цветков и Антон Бабиков, бронзовый призер ЧМ Никита Поршнев, участники этапов Кубка мира и Кубка IBU Александр Поварницын, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Даниил Серохвостов, Петр Пащенко, Евгений Сидоров, Василий Томшин.

Пять мест в сборной России уже заняты другими биатлонистами, которые в ноябре будут готовиться в Обертиллиахе. Это Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Евгений Гараничев.