Российский бизнесмен Алишер Усманов признан единственным кандидатом на пост главы Международной федерации фехтования (FIE). Выборный конгресс пройдет 27 ноября.

О кандидатуре российского эксперта сообщает Международная федерация фехтования.

18 октября завершился срок выдвижения на руководящие посты в FIE от стран. На 27 ноября запланирован выборный конгресс в Лозанне (Швейцария).

Ранее Федерация фехтования России выдвинула бизнесмена на новый срок кандидатом в президенты Международной федерации фехтования. Он уже возглавлял FIE с 2008 года, в 2012 и 2016 годах был переизбран.