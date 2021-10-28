Российский фигурист, призер чемпионата мира среди юниоров Петр Гуменник выиграл короткую программу на Мемориале Дениса Тена, турнире серии ISU Challenger.

Соревнования проходят в Нур-Султане, Казахстан.

За программу с двумя чистыми четверными прыжками (тулуп, а также сальхов в каскаде 4-3) и тройным акселем Гуменник получил более 91 балла и уверенно лидирует в турнирной таблице.

На втором месте расположился еще один россиянин — Марк Кондратюк. Он упал с четверного лутца, но прыгнул четверной сальхов в каскаде с двойным и тройной аксель, получив за прокат более 84 баллов.

Третьим идет представитель Эстонии Михаил Селевко с результатом в 78,80 баллов.

Андрей Мозалев расположился только на пятом месте: он выступил с двумя падениями и получил от судей 72,76 балла.