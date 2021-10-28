Российский фигурист, воспитанник группы Этери Тутберидзе Николай Колесников одержал победу на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи среди юниоров.

После 8-го места в короткой программе Колесников сумел подняться на первое место благодаря отличному прокату произвольной программы. В сумме за два проката Колесников получил 228,97 балла, в произвольной программе прыгнув три четверных прыжка: два тулупа и один сальхов.

Второе место занял московский фигурист Кирилл Андрусик из СШОР «Москвич», он получил 222,47 балла, прыгнув один четверной тулуп в произвольной программе.

Третье место у представителя петербургской школы «Звездный лед» Семена Соловьева. Фигурист получил 217,05 балла за два своих проката.