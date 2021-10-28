Международный союз биатлонистов (IBU) утвердил новую схему распределения олимпийских квот на Игры в Пекине (Китай). У сборной России мало шансов на максимальную квоту.

При отборе учитывается два года:сезон-2020/2021 полностью и сезон-2021/2022 до этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Команды распределяются по сумме 12 лучших результатов в Кубке наций. В зачет пойдут шесть спринтов, одна индивидуальная гонка, три эстафеты, один сингл-микст и одна смешанная эстафета.

Чтобы отправить на Олимпийские игры шесть атлетов, необходимо быть в первой тройке рейтинга. Страны, занявшие с 4-го по 10-е места, получают квоту в 5 человек в заявке на Олимпиаду. Вторая десятка сможет отправить 4 мужчин или женщин, остальные – не более 2. Гарантию на участие четырех спортсменов (женщины и мужчины) получат хозяева Олимпийских игр.

В любом случае на отдельных дистанциях на старт выйдут максимум 4 представителя одной страны.

В прошлом сезоне мужская и женская команды России заняли пятое место в Кубке Наций.

Олимпийские Игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Соревнования биатлонистов открывает смешанная эстафета 5 февраля.