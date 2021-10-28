Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави сумел договориться с руководством команды, что он покинет клуб и возглавит «Барселону».

Информацию об этом сообщает испанское издание Sport. По данным издания, вместе с Хави в «Барселону» придут члены его штаба — это брат Хави Оскар, помощник Серхио Алегре и тренер по физподготовке Иван Торрес.

К следующему матчу Хави ещё не успеет оформить все документы и возглавить клуб. На среду, 3 ноября, у «Барселоны» запланирован матч в Лиге чемпионов против киевского «Динамо».

Хави всю футбольную карьеру провёл в «Барселоне» и является одной из легенд клуба.

После поражения в чемпионате Испании по футболу от «Райо Вальекано» руководство «Барселоны» уволило главного тренера Рональда Кумана. Новый главный тренер официально ещё не назначен.