Глава технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) Наталья Кузьмина, известная скандальным судейством, покинет свой пост в декабре 2021 года. Однако Ирина-Винер Усманова не имеет к этому отношения.

«Нынешний срок полномочий всех избранных должностных лиц в FIG заканчивается в конце декабря 2021 года», – приводит слова руководства FIG «РИА Новости».

Ранее главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова обвинила в несправедливом судействе Наталью Кузьмину, входящую в состав коллегии арбитров.

По решениям этой бригады российские гимнастки дважды сталкивались со спорными моментами при оценивании выступлений.

На Олимпийских Играх в Токио сборная России за долгое время не завоевала золотых медалей в художественной гимнастике.

Подобный инцидент случился сегодня, 28 октября, когда выступление 16-кратной чемпионки планеты Дины Авериной оценили ниже упражнений с лентой белорусской спортсменки. Все протесты по итогам стартов были отклонены.