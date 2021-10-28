Российский теннисист Карен Хачанов проиграл хорвату Марину Чиличу в матче второго круга St. Petersburg Open. Встреча завершилась со счетом – 4:6, 7:6 (7:1), 4:6.

Матч продолжался 2 часа и 32 минуты. Хачанов сделал восемь эйсов и допустил четыре двойных ошибки. Его соперник отличился 15 подачами навылет. Как в первом сете, так и в решающей партии россиянин проигрывал геймы при своих подачах.

В четвертьфинале Марин Чилич проведет матч с победителем встречи Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Маккензи Макдональд (США).

Карен Хачанов продолжит путь на турнире в парном разряде с Андреем Рублевым. В 1/4 финала теннисисты сыграют с парой Денис Шаповалов (Канада) – Рохан Бопанна (Индия).