Магнитогорский «Металлург» обыграл казанский «Ак Барс» в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла на стадионе «Арена-Металлург» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счет в матче «Металлургу» удалось открыть только во втором периоде: на 34-й минуте при игре в равных составах отличился Брендан Лайпсик. Спустя ещё три минуты «Металлург» удвоил преимущество благодаря шайбе Джоша Карри.

«Ак Барс» сократил разрыв в счёте в начале третьего периода: шайбу на свой счёт записал Никита Дыняк. В концовке встречи «Ак Барс» снял вратаря, но это не помогло команде: на последней минуте Джош Карри оформил дубль, отправив шайбу в пустые ворота.

Благодаря победе над «Ак Барсом» «Металлург» упрочил лидерство на востоке: команда набрала 42 очка за 23 тура.