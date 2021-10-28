Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о работе руководства московского «Спартака».

В эфире «Эхо Москвы в Петербурге» Орлов отметил, что в команде слишком часто меняются наставники.

«У «Спартака» каждый год новый тренер. Они идиоты. Уж извините меня. Ну что это такое? Был один тренер — заняли второе место, а сейчас они на седьмом. Зачем тренера поменяли? Какая идея?», — отметил специалист, добавив, что Ларссон и Соболев остановились в росте.

По словам Орлова, проблемы есть и в защите. «Ну это просто проходной двор. «Зенит» мог им восемь забить. Да не только с «Зенитом», они со всеми играют плохо. Команда бодается, но смысла игры, наигранных комбинаций — ну ничего нет», — сказал Орлов, добавив, что это исход менеджмента.

Также комментатор не понимает, куда шел тренер Руй Витория.

«Он что, не понимал, что идёт на развалины? Ну он же пошёл. Чего пошёл? Должен был посмотреть, что из себя «Спартак» представляет. А сейчас же он не может сказать, что это игроки ему не подходят», — сказал Орлов.