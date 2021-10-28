Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о серебряной медали российской гимнастки Дины Авериной в упражнениях с лентой на ЧМ в Китакюсю. Россиянка проиграла 0,05 балла белоруске Алине Горносько в борьбе за золото.

Слова Губерниева цитирует портал Sport24.

По мнению комментатора, для безоговорочных побед в субъективных видах спорта нужно быть как синхронистки. При прочих равных, по мнению Губерниева, возникают вопросы, однако говорить о том, что белоруска нечестно победила — это перебор.

«Мы можем очень далеко зайти, если каждый раз приплетать политику и козни Запада. Теперь у нас что – козни Минска?! Мне кажется, нужно быть спокойнее в этой ситуации. Такое бывает», — сказал Губерниев, призвав всех успокоиться.

«Дина доказала, что она великая гимнастка и все расставила по своим местам, но каждый раз видеть заговор… Боюсь представить, чтобы было, будь на месте белоруски представительница США, Великобритании или Израиля», — заключил комментатор.