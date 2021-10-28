Президент России Владимир Путин восхитился победой Дины Авериной в упражнениях с булавами на чемпионате мира по художественной гимнастике 2021 года в Китакюсю (Япония).

Такой впечатляющий успех – большая, заслуженная награда за Ваше трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу», – говорится в телеграмме президента на сайте Кремля.

Он отметил ее недосягаемое для соперниц мастерство и посчитал первую ступень пьедестала заслуженным итогом турнира.

Напомним, сегодня, 28 октября, Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами. Но в следующем финале чемпионата мира по художественной гимнастике с ее участием снова возник судейский скандал.