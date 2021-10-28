Женская сборная России по футболу узнала соперников по групповому этапу финальной части чемпионата Европы 2022 года по футболу среди женских команд.

Жеребьевка группового этапа состоялась сегодня, 28 октября, в Манчестере, официальные итоги размещены на сайте УЕФА.

Россия отправилась в группу С, где сыграет против сборной Нидерландов (действующие чемпионки Европы), а также с командами Швеции и Швейцарии.

В группу А попали футболистки из Англии (хозяйки турнира), Австрии, Норвегии и Северной Ирландии. В группу В угодили сборные Германии, Дании, Испании и Финляндии. В группу D отправились спортсменки из Франции, Италии, Бельгии и Исландии.

Чемпионат Европы по футболу среди женских команд состоится с 6 по 31 июня 2022 года в Англии.