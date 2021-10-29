На турнире серии ISU Challenger в Нур-Султане «Мемориал Дениса Тена» сегодня, 29 октября, состоятся выступления танцевальных пар с ритм-танцами.

Старт выступлений назначен на 15:45 по московскому времени (разница Москвы с Нур-Султаном — три часа).

Россию на этом турнире представляют два дуэта: это Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин. В первой разминке под 3-м номером выступят Скопцова/Алешин, а во второй разминке под 6-м номером ритм-танец покажут Худайбердиева/Базин.

Всего в турнире взрослых танцевальных пар принимают участие семь дуэтов — помимо россиян в розыгрыше медалей поучаствуют танцоры из Франции (две пары), Белоруссии, Казахстана и Украины (по одному дуэту).