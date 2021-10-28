Трехкратный призер Олимпиады и шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова анонсировала планы на сезон короткой воды и рассказала о самочувствии после Игр в Токио (Япония).

«После Олимпиады сначала было совсем тяжело, потом чуть-чуть отошла. Ощущение ни туда, ни сюда. И не отдохнула, и не восстановилась. Всё, что я планирую, по каким-то причинам не получается», – цитирует Ефимову Матч ТВ.

Спортсменка добавила, что планировать что-то бесполезно. Ранее она не думала выступать на чемпионате мира по короткой воде, несколько этапов Кубка мира отменились. После выступления на двух стартах Ефимова решит, продолжать ли карьеру.

Напомним, сегодня, 28 октября, на этапе Кубка мира в Казани спортсменка стала серебряным призером на 200 метров брассом с результатом 2.20,49. В тройке оказались только россиянки: Виталина Симонова была первой, а Мария Темникова – третьей.