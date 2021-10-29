На турнире по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена» в Нур-Султане сегодня, 29 октября, состоится выступление девушек-юниорок с короткими программами.

Начало выступлений девушек назначено на 11:15 по московскому времени.

От России на турнире выступят две фигуристки — это Софья Самоделкина и Елизавета Куликова, они тренируются в группе Сергея Давыдова в московской СШОР ЦСКА имени Жука.

Самоделкина и Куликова попали в третью, заключительную разминку. Самоделкина будет открывать ее, Куликова — закрывать.

Также на турнире выступит белорусская фигуристка Варвара Кисель, которая также тренируется в ЦСКА, но у Елены Буяновой. В заявку на турнир попали фигуристки из Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Киргизии и Болгарии.