Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев уверен, что старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов набрал в команду спортсменок не по спортивному принципу.

«Я вообще считаю, что Шашилов — случайный человек в сборной. Речь идёт именно о национальной команде. Пусть бы он там, в регионе, готовил спортсменов, но он совершенно не тренер сборной. Какие фамилии спорные в нынешней команде? К примеру, Светлана Миронова. Какое отношение она имеет к основной команде? Да никакого!», – цитирует Васильева РИА Новости.

Эксперт добавил, не готова и другая спортсменка из региональной сборной Шашилова Ирина Казакевич. Он считает ее талантливой, но не называет это поводом для доверия.

Ранее Васильев уже критиковал старших тренеров команд. Его возмущали критерии отбора на первые этапы Кубка мира.