Стало известно, сколько фигуристок планируют исполнять тройной аксель в короткой программе на этапе серии Гран-при в Канаде — турнире Skate Canada в Ванкувере.

В заявках на турнир указано, что тройной аксель включили в свои короткие программы пять фигуристок. Это все представительницы России — Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Камила Валиева, а также американка Алиса Лю и японка Мана Кавабе.

В произвольной программе два тройных акселя заявила Елизавета Туктамышева, по одному будут прыгать Алена Косторная, Камила Валиева, Вакаба Хигучи (Япония), Мана Кавабе (Япония) и Алиса Лю (США).

В турнире принимает участие 12 фигуристок. С короткими программами фигуристки выйдут на лед в ночь в 29 на 30 октября (начало — в 4:45 по мск).