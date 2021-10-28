Стало известно, с каким прыжковым контентом будут выступать на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде мужчины-одиночники.

Макар Игнатов заявил два четверных прыжка в короткой программе — четверной риттбергер и четверной тулуп, а также четыре квада в произвольной — два тулупа, сальхов и риттбергер.

Александр Самарин будет прыгать четверной лутц и четверной тулуп в короткой программе, а также два четверных лутца — в произвольной программе.

Евгений Семененко будет прыгать четверной тулуп и четверной сальхов в короткой программе, а также три квада в произвольной — два тулупа и один сальхов.

Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Нейтан Чен решил заявить два квада в короткую программу — флип и лутц, а также пять квадов вместо шести в произвольную — флип, два тулупа, сальхов и риттбергер.

Американец Джейсон Браун заявил в произвольную программу четверной сальхов.