Две фигуристки заявили четверные прыжки в произвольной программе на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева заявила три четверных прыжка в произвольной программе на турнире Skate Canada. Фигуристка будет прыгать сольный четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупов, а также во второй половине программы каскад из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер.

Также четверной прыжок в произвольную программу заявила Алиса Лю из США. Фигуристка будет прыгать четверной лутц.

Также у обеих фигуристок в короткой и произвольной программе заявлено исполнение тройного акселя.

Выступления девушек начнутся в ночь с 29 по 30 октября.