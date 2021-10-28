Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал об ожиданиях от этапа серии Гран-при в Канаде. Он отметил проблемы с визами и отличную подготовку российских спортсменов.

«Конечно, ситуация с выдачей виз может повлиять на спортсменов. И на подготовку к турниру. И сейчас вообще всё очень сложно. Сложно с путешествиями вообще, поэтому, конечно, это всё повлияет. Кому дольше лететь на соревнования, тем и сложнее. Потому что не все рейсы есть, не все стыковки удобные, кто-то добирается там по 24 часа до соревнований», – цитирует Транькова Чемпионат.

Спортсмен добавил, что у россиянки Камиллы Валиевой 50-процентные шансы побить мировой рекорд. При ее лучшем выступлении соперницы не смогут победить. У Транькова также нет опасений за судейство турнира

Этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada стартует 29 октября в 23:00 по московскому времени. Соревнования продолжатся до 1 ноября.