Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави прокомментировал слухи о том, что он в ближайшее время покинет клуб и начнёт работу в «Барселоне».

Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что испанский специалист уже договорился с руководством клуба об уходе и в ближайшее время начнёт работу в «Барселоне», из которой накануне был уволен Рональд Куман. «Барселона» со счетом 0:1 проиграла «Райо Вальекано».

Слова Хави цитирует портал RMCSport.

«Я сосредоточен на моей работе с «Аль-Саддом». Больше не буду говорить ни о чём другом», — сказал Хави на пресс-конференции.

Отметим, контракт Хави с «Аль-Саддом» действует до 2023 года, однако по данным СМИ, руководство клуба может отпустить тренера, если тот получит весомое предположение от топ-клуба.