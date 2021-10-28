Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился к команде с просьбой поддержать главного тренера клуба Уле-Гуннара Сульшера после поражения «Ливерпулю» (0:5).

По информации Manchester Evening News, португальский игрок хочет выразить доверие специалисту и просит других участников команды присоединиться к нему.

Известно, что после неудачной игры специалисту дали еще три матча для исправления ситуации. Однако его отставка считается неизбежной. В это время руководство определится с новым тренером.

В ближайших матчах подопечные Сульшера встретятся с «Тоттенхэмом» в субботу, 30 октября, далее сыграют с «Аталантой» в Лиге чемпионов, третьим соперником будет «Манчестер Сити».

После девяти туров Английской Премьер-лиги (АПЛ) «красные дьяволы» находятся на седьмом месте в таблице с 14 очками.