Бразильский футбольный тренер, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака Вильям Оливейра сообщил, что его семья получит российские паспорта.

Слова Оливейры цитирует портал «Матч ТВ». По словам специалиста, его старший сын во время матчей сборной России поет гимн, а совсем недавно родился его младший сын — в Петербурге.

«Всё больше связей со страной. Ещё крепче к ней привязываюсь. Младший, получается, вообще петербуржец», — сказал тренер, добавив, что его жизнь все больше соединяется с Россией, а также выразил надежду на то, что они скоро получат всей семьей российские паспорта.

«Все документы уже поданы. Экзамен по русскому языку ещё не сдал, но все документы, анкеты надо же было на русском писать. Хотя, может, и устно ещё поспрашивают. Думаю, буду готов», — сказал Оливейра.