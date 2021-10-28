В домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» проиграл «Сочи» со счетом 1:3 и прервал победную серию из пяти встреч.

Счет в игре открыл форвард гостей Василий Глотов в конце первого периода. Преимущество увеличил во второй двадцатиминутке Ярослав Дыбленко. Хозяева смогли забить за полторы минуты до финальной сирены: голом отличился Джейк Виртанен. Потом подопечный Андрея Назарова Амир Гараев отправил шайбу в пустые ворота.

Матч также запомнится дракой защитников «Спартака» Олега Евенко и «Сочи» Виктора Балдаева. Оба хоккеиста были наказаны пятиминутным штрафом.

После 23 встреч «Спартак» набрал 26 очков и остался на восьмой строчке в таблице Западной Конференции. Их соперники сыграли на матч больше, не поднялись с последней позиции. На счету победителей – 18 баллов.