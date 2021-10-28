Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил свою ученицу Софью Титову с победой на этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.

Титова выиграла соревнования среди юниорок, обойдя ближайшую преследовательницу из группы Этери Тутберидзе Алису Двоеглазову более чем на 6 баллов.

«Поздравляю Софью с победой на 3-м этапе Кубка России в Сочи и первым четверным на соревнованиях! Умница! Это вторая победа Софьи на Кубке России этого года!», — написал Плющенко в своём «Инстаграме», также поздравив вес тренерский штаб академии.

Напомним, в этом сезоне Софья Титова впервые приземлила на соревнованиях и другой элемент ультра-си — тройной аксель.