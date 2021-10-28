На этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде прошла жеребьёвка короткой программы у девушек-одиночниц.

Турнир состоится в Ванкувере с 29 по 31 октября.

В первую разминку попали спортсменки из Японии и Канады. Шестёрку выступающих откроет Маи Михара из Японии, затем выступят канадка Элисон Шумахер, а её сменит японка Мана Кавабе. После этого на лёд выйдут две канадки — Эмили Баусбек и Мэдлин Шизас. Завершать разминку будет японка Вакаба Хигучи.

Вторую разминку откроет кореянка Ха Ен Ли. После неё на лёд выйдет россиянка Камила Валиева (8 стартовый номер), для которой этот этап Гран-при станет дебютным. Затем на катке появится американка Алиса Лю, ее сменит чемпионка Европы Алена Косторная (10-й стартовый номер). Под 11-м номером на лёд выйдет американка Карен Чен, а закрывать выступления женщин будет Елизавета Туктамышева (12-й стартовый номер).