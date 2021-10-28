Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова высказалась о судействе в упражнениях с лентой на ЧМ по художественной гимнастике в Китакюсю.

Слова Винер цитирует RT.

«Дело в том, что четыре золотые медали России на чемпионате мира, по сути, дискредитируют результаты, которые спортсмены показали несколько месяцев назад в Токио», — сказала Винер, добавив что дает только факты, а выводы каждый делает сам.

«Арина выполнила все замечательно, Дина – великолепно, но оценка у нее оказалась ниже, чем у Горносько, хотя я не говорю, что белоруска – слабая гимнастка», — отметила Винер, добавив, что представителям команды ничего не объяснили после отклонения протестов. Судьи посчитали правильным оставить баллы сестер Авериных неизменными.