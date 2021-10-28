На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде прошла жеребьёвка мужской короткой программы.

Выступления фигуристов пройдут в ночь с 29 на 30 октября — старт программы назначен на 0:35 по московскому времени.

Макар Игнатов попал в первую разминку и выйдет на лёд четвертым по счету, сразу после представителя Канады Романа Садовского. Евгений Семененко и Александр Самарин выступят во второй разминке: Семененко выступит первым в этой шестерке, Самарин выйдет на лёд вслед за ним.

После Самарина на льду появится ученик Этери Тутберидзе, представитель Грузии Морис Квителашвили.

Закрывать короткую программу будут два представителя США — Джейсон Браун и Нейтан Чен.