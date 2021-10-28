На этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Канаде прошла жеребьёвка ритм-танца. Соревнования принимает Ванкувер с 29 по 31 октября.

Россию на этапе представляют две танцевальных пары: Диана Дэвис/Глеб Смолкин и Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный. Оба дуэта попали в первую разминку и выступят под вторым и третьим номерами. Для обоих пар этот этап Гран-при станет дебютным на взрослом уровне.

Более сильные пары попали во вторую, заключительную разминку. Её будет открывать канадская пара Маржори Лажуа/Закари Лага. Также в разминке выступят испанцы Оливия Смарт и Адриан Диас, британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон, итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. Закрывать разминку будут канадцы, призеры ЧМ Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.