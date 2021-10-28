Российская спортивная пара, бронзовые призеры чемпионата Европы Дарья Павлюченко и Денис Ходякин получили стартовый номер на короткую программу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Канаде.

Соревнования проходят в Ванкувере, выступление пар с короткими программами начнется в 23:00 по московскому времени.

Павлюченко/Ходыкин будут закрывать первую разминку, им достался 4-й стартовый номер. Перед ними выступит канадская пара Ванесса Джеймс/Эрик Рэдфорд.

Во второй разминке заявлены американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк (6-й номер), представители Канады Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (7-й номер) и фавориты соревнований, двукратные чемпионы мира Веньцзин Суй/Хань Цун из Китая.