Главные новости из мира теннисных кортов, ледовых катков и футбольных полей — в традиционном дайджесте от Nevasport за 28 октября:

Дина Аверина взяла третье золото ЧМ-2021 по художественной гимнастике и стала 16-кратной чемпионкой

Россиянка Дина Аверина завоевала еще одну золотую медаль чемпионата мира по художественной гимнастики, который проходит в Китакюсю (Япония). Она стала первой в упражнении с булавами, получив 27,100 балла. Второе место заняла ей сестра Арина Аверина. Она допустила ошибку на одном из элементов и получила 26,750 балла.

Судьи оставили Дину Аверину без золота ЧМ в упражнениях с лентой

Российская спортсменка Дина Аверина осталась без золота в упражнениях с лентой на чемпионате в мире по художественной гимнастике. Судьи оценили ее выступление на 23,900 балла, она уступила победительнице из Белоруссии Алине Горносько пять сотых. Третьей стала Арина Аверина.

Хачанов вылетел с турнира St. Petersburg Open во втором круге

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл хорвату Марину Чиличу в матче второго круга St. Petersburg Open. Встреча завершилась со счетом – 4:6, 7:6 (7:1), 4:6. Матч продолжался 2 часа и 32 минуты.

Карацев проиграл Миллману и вылетел с SPb Open

Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в третий круг турнира АТР 250 SPb Open в Санкт-Петербурге. Во втором раунде он потерпел поражение от австралийца Джона Миллмана в двух сетах со счетом 3:6, 2:6.

Ученик Тутберидзе Колесников прыгнул три четверных и выиграл этап Кубка России в Сочи

Российский фигурист, воспитанник группы Этери Тутберидзе Николай Колесников одержал победу на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи среди юниоров. После 8-го места в короткой программе Колесников сумел подняться на первое место благодаря отличному прокату произвольной программы. В сумме за два проката Колесников получил 228,97 балла

Ученица Плющенко Титова выиграла этап Кубка России в Сочи, прыгнув четверной сальхов

Российская фигуристка, ученица академии «Ангелы Плющенко» Софья Титова выиграла этап Кубка России в Сочи в соревнованиях юниорок-одиночниц. В сумме за два дня Титова получила 206.76 балла. Второе место заняла воспитанница группы Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова с результатом в 200,17 балла. Третье место у ее одногруппницы Любовь Рубцовой (187.13 балла)

4+2: Роналду сообщил о двойном пополнении в семье

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, что в семье будет пополнение. Футболист уточнил, что он и невеста Джорджина Родригес ждут двойню.

Матч «Зенит» — «Динамо» в 13-м туре РПЛ рассудит Сергей Карасев

Российский футбольный союз (РФС) огласил судейские назначения на матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, в роли его ассистентов выступят Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным рефери назначен Ян Бобровский. Отвечать за VAR будет Виталий Мешков, AVAR — Николай Богач.